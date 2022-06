Avec la lourde défaite concédée mercredi à Cincinnati, les Lions de l’Atlas ont mal entamé leur préparation pour la Coupe du monde 2022, suscitant déception et inquiétude parmi les supporters au Maroc. Réactions.

Le Maroc n’a pas réussi son « test » contre les Etats-Unis. Le match amical, disputé dans la soirée de mercredi à jeudi au stade TQL de Cincinnati, dans l’Ohio, devait servir de première « vraie » évaluation des Lions de l’Atlas, à moins de six mois du Mondial Qatar 2022, comme l’a déclaré le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, lui-même, la veille lors d’une conférence de presse.

La confrontation s’est finalement soldée par la défaite du Maroc sur le score de 3 buts à 0. Avec un jeu décevant, où la cohésion et l’efficacité manquaient au tableau, la composition de l’équipe nationale était loin de convaincre les supporters marocains, dont plusieurs réclament encore le départ du technicien franco-bosniaque.

Lire aussi: Vidéo. Match amical: les Américains surclassent les Lions de l’Atlas (3-0)

« Une défaite sévère pour l’équipe nationale marocaine face aux États-Unis. Une équipe sans tactique, sans âme. Une performance désastreuse de Mmaee, El Kaabi, Taarabt et le pire match de Romain Saïss avec l’équipe nationale », déplore un internaute.

« Le départ de Vahid est l’unique solution !!! Si non, nous allons souffrir au Qatar », estime-t-il.

هزيمة قاسية للمنتخب المغربي امام المنتخب الامريكي..

منتخب بدون تكتيك، بدون روح

اداء كارثي من مايي، الكعبي، تاعرابت و اسوء مباراة لرومان سايس له مع المنتخب.

رحيل وحيد هو الحل!!! غير ذلك سنعاني بقطر.

ليلة سعيدة. pic.twitter.com/P8gQy7tfga — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) June 2, 2022

« On veut le limogeage de Vahid et le retour de Ziyech. L’équipe nationale appartient au public et non à l’entraîneur », réclame un autre internaute.

« La présence d’El Kaabi et En-Nesyri dans la sélection nationale est une honte », estime encore un autre.

طلب مني للحكومة المغربية: الزيادة لي زدتوها علينا في البنزين ظلما و عدوانا، خودو منها شوية خلصو بيها وحيد القرن و سيفطوه بحالو مع الكعبي و شكرا pic.twitter.com/LtmIezuJch — Salima Ab (@SalimaAb3) June 2, 2022

كورتوا فاش ايشوف نصيري و الكعبي جايين😂😂غير نعس مع رسك 😂😂😂 pic.twitter.com/ySFQC8Qwoc — 💔🕷 لقمه العيش رمزي (@TAlflaly) June 2, 2022

mais il est très têtu ce Vahid , il a une flexibilité remarquable sur le banc mais bon .. il insiste a faire le n’importe quoi ! ramenez nous Oualid il fera pas pire ! — EL GARH Hamid (@el_garh_hamid) June 2, 2022

Vahid prend vraiment les marocains pour des cons désolé, dans la conf au Maroc il parle d’améliorer physiquement l’équipe et la il te parle de condition physique au lieu d’assumer ses responsabilités! Condition physique t’es sélectionneur ou entraîneur de club? — Amine Ammor🪁 (@AmmorAmine) June 2, 2022

« C’est trop tard et risqué pour virer Vahid ». Vous êtes vraiment sûr que ramener un autre coach sera pire que ce qu’on voit maintenant ? Arrêtez de raisonner comme des bénévoles et allumez vos cerveaux svp. — Bob Pesas 🇲🇦 (@fhlaenx7) June 2, 2022

Avec Hervé Renard on perdait avec dignité on dominait on proposait du beau jeu face à l’Espagne et au Portugal alors qu’avec vahid on se fait bouffer par des gens qui appellent ce sport le soccer — 🇲🇦 (@HakimiSZN) June 2, 2022

قمة العبث ملي تشوف الكعبي كيتيري ديك الكورة بديك الطريقة المستفزة لجميع المغاربة……واش المغاربة مكتوبة ليهم الفقصة فالجبهة — A….ABDELJALIL (@stancovic112) June 1, 2022

Cette confrontation entre les deux équipes est la première à être remportée par les Américains. Le Maroc avait gagné les trois précédents duels, également disputés en amical.

Les trois buts des Stars and Stripes ont été inscrits par Brenden Aaronson (27è), Tim Weah (32è) et Haji Wright (64è). Les Lions de l’Atlas eux ont manqué l’occasion de réduire le score, en ratant un pénalty tiré par Salim Amallah.

Avant le Mondial, les coéquipiers de Achraf Hakimi devront disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023, d’abord face à l’Afrique du Sud le 9 juin à Rabat, et puis contre le Libéria, le 13 juin à Casablanca.

Au Qatar 2022, les Lions de l’Atlas seront dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et la Croatie.