Sixième jour de compétition, ce mercredi 16 juin, au Championnat d’Europe de football. Les équipes ont démarré leur deuxième rencontre, pour certaines, déjà décisive.

C’est fait, la première équipe à avoir décroché son ticket pour les huitièmes est connue. Il s’agit de l’Italie qui s’est largement imposée face à une Suisse en difficulté par 3 buts à 0. Avec six points et six buts, la Nazionale truste la première place du groupe A en attendant le troisième et dernier match face au pays de Galles. De son côté, la Suisse devra batailler dur face à la Turquie pour espérer finir deuxième ou, au pire, parmi les meilleurs troisièmes.

Autre match de la journée, la Russie contre la Finlande. Après avoir triomphé des Danois leur de leur premier match de la compétition, les Finlandais ont trébuché aujourd’hui face à une Russie qui venait pour faire oublier sa première défaite face à la Belgique. Finalement, les Russes se sont imposées 1-0.

Enfin, la Turquie s’est inclinée face au pays de Galles à 18 heures en concédant 2 buts sans pouvoir en marquer aucun. Avec aucun point et la Suisse à jouer dans le dernier match, les Turcs auront fort à faire pour rester dans la compétition.