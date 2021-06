Le coup d’envoi de l’Euro de football devrait être donné dans quelques heures. À compter d’aujourd’hui et pendant un mois, 24 équipes s’affronteront pour espérer remporter le titre européen. Mais avant les matchs endiablés des phases finales, 36 matchs devront être disputés en phase de groupes. H24Info vous en a sélectionné 10 parmi les plus prometteurs à suivre.

Italie-Turquie: vendredi 11 juin 21:00

Repoussé d’un an en raison de la crise sanitaire, l’Euro 2021 débute ce vendredi soir à Rome par une belle affiche entre l’Italie et la Turquie. Si l’Italie part favorite de ce match d’ouverture, et de la compétition en général, la Turquie n’a jamais été une équipe facile à jouer, emmenée par son buteur Burak Yilmaz.

Angleterre-Croatie: dimanche 13 juin 15:00

La première journée du groupe D démarre sur les chapeaux de roues avec un choc tant attendu entre l’Angleterre et la Croatie. Les deux formations ont à cœur de faire le plein de confiance pour la suite de la compétition et ne vont pas se faire de cadeaux sur le carré vert. Pour rappel, les deux équipes s’étaient affrontées lors des demi-finales de la Coupe du Monde en 2018. La Croatie s’était alors imposée par 2 buts à 1.

France-Allemagne: mardi 15 juin 21:00

Le groupe F est considéré comme le « groupe de la mort » avec le Portugal, tenant du titre européen et vainqueur de la Ligue des Nations, la France, championne du monde 2018 et finaliste de la dernière édition de l’Euro (face au Portugal), et l’Allemagne championne du monde 2014 et qui est l’équipe qui détient le plus de titres dans cette compétition avec l’Espagne (3). Annoncés comme les grands favoris de l’Euro, les Bleus comptent des joueurs expérimentés comme Lloris, Varane, Pogba, Kanté, Giroud, Griezmann ou Benzema, avec des pépites comme Mbappé et Kimpembe. Ils affronteront l’Allemagne pour leur premier match à Munich. La Mannschaft est à bout de souffle. Cet Euro sera le dernier du sélectionneur Joachim Löw à la tête de la sélection depuis 2006.

Danemark-Belgique: jeudi 17 juin 18:00

Favoris du groupe B et candidats à la victoire finale, les Diables rouges se verront sûrement accompagnés en huitièmes par des Danois emmenés par leur stratège Christian Eriksen. Mais en attendant, les deux devront s’affronter le 17 juin. Depuis le Mondial en Russie la Belgique a surperformé, dominant sa poule de qualification avec 10 victoires en 10 matchs, finissant meilleure attaque (40 buts) et meilleure défense (3 buts). De son côté, l’équipe du Danemark, malgré sa grande dépendance à Eriksen, aligne des gars chevronnés qui évoluent presque tous dans des clubs très cotés du continent.

Pays-Bas-Autriche: jeudi 17 juin 21:00

Avec sa très belle génération, les Pays-Bas espèrent un beau parcours pour leur première compétition internationale depuis la Coupe du Monde 2014. En face, une « petite » équipe autrichienne qui, comme pas mal d’autres « petites » sélections, a des joueurs très intéressants. Mais jamais ils n’ont réussi à faire un petit parcours dans une compétition internationale. Cet été, ils espèrent faire mentir les statistiques.

Angleterre-Écosse: vendredi 18 juin 21:00

Jamais couronnée avec l’équipe des Rooney, Lampard et Gerrard, l’Angleterre espère inverser la tendance avec cette nouvelle génération dorée. À tous les postes, Gareth Southgate a le choix. Les Three Lions ont une occasion inédite d’écrire l’histoire. Mais il ne faudra pas sous-estimer l’Écosse. Qualifiée de dernière minute pour l’Euro, cette équipe ne vient pas en touriste. Après 24 ans sans compétition internationale, l’Écosse signe son grand retour. Et pour cet Euro 2021, les Écossais compteront principalement sur leurs joueurs de Premier League. Un match qu’on pourrait presque qualifier de « derby ». À voir absolument.

Portugal-Allemagne: samedi 19 juin 18:00

Encore un match difficile dans ce groupe de la mort. Avec un Cristiano Ronaldo à la tête de son équipe, le Portugal est donné vainqueur de cette rencontre si l’on croit les pronostics des sites de paris. Mais les chiffres sont serrés et l’Allemagne pourrait bien jouer son va-tout pour faire oublier le souvenir persistant de son échec en phase de groupes à la Coupe du monde il y a trois ans.

Hongrie-France: samedi 19 juin 15:00

Deuxième match des Bleus. Si les espoirs de la Hongrie sont très minces dans ce groupe, une victoire face à la France n’est pas à écarter, ce qui compliquera les calculs de Didier Deschamps pour gagner l’un des deux tickets vers la prochaine étape de la compétition.

Espagne-Pologne: samedi 19 juin 21:00

L’Espagne est la grande favorite du groupe E. C’est une équipe en pleine mutation qui va devoir se relever de ces dernières années décevantes. Luis Enrique, le sélectionneur, a décidé de ne retenir aucun joueur du Real Madrid. Cependant, le test positif à la Covid-19 de Sergio Busquets pourrait bien bouleverser la donne. En face de la Roja, une équipe polonaise qui a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2018 et qui compte bien faire mieux cette fois. Pour cela, elle pourra compter notamment sur Robert Lewandowski, le serial buteur du Bayern Munich.

Portugal-France: mercredi 23 juin 21:00

La rencontre France-Portugal, dernier match du groupe F, est une des affiches les plus attendues de cette phase de groupe de l’Euro 2021. La dernière grande confrontation entre les deux équipes reste un souvenir douloureux pour Didier Deschamps : une défaite 1-0 avec un but à la 109e minute qui privait les Français d’un titre de champion d’Europe en 2016. Les Bleus auront donc comme objectif de se venger définitivement de cette finale.