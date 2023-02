Égypte: le président de Zamalek, Mortada Mansour, incarcéré pour injure

Mortada Mansour, le fantasque président du club égyptien de football de Zamalek, a été incarcéré samedi pour un mois pour « injure » à l’encontre du président de l’autre grand club cairote, al-Ahly, a-t-on appris de source judiciaire.

Personnage incontournable du football égyptien et ancien député friand de coups d’éclats, M. Mansour, 70 ans, avait été condamné en première instance à un an de prison pour avoir injurié Mahmoud al-Khatib, président d’al-Ahly et ex-Ballon d’Or africain en 1983, ainsi que sa famille dans une vidéo.

Cette peine a été réduite à un mois en appel en août 2022 et confirmé samedi par la Cour de cassation, ont expliqué ces sources judiciaires à l’AFP.

M. Mansour, qui avait fait planer le doute en 2018 sur sa candidature à la présidentielle avant de jeter l’éponge, a publié un texte aux accents mélodramatiques sur Facebook avant d’être incarcéré.

« Ne vous inquiétez pas pour moi, les lions n’ont pas peur de la mort ni de la prison », a-t-il écrit. « Maintenant le peuple égyptien et les fans de Zamalek savent et voient clairement qu’il fallait me faire disparaître à tout prix de la scène politique et sportive ».

La direction de Zamalek n’a pas encore annoncé si elle remplacerait son président. Depuis des décennies, Mortada Mansour défraie régulièrement la chronique, n’hésitant pas à s’en prendre violemment à ses adversaires ou à critiquer les ultras des clubs de foot.

Son immunité parlementaire lui a déjà permis d’éviter des poursuites en justice après des plaintes pour insultes et diffamation notamment.

Al-Ahly et Zamalek, les deux plus grands clubs de football du pays et parmi les plus importants d’Afrique, sont des rivaux historiques dont les supporters s’affrontent régulièrement après les matchs.