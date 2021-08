L’ancien buteur vedette des Éléphants Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a officiellement démissionné de son poste de vice-président de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), critiquant « l’inaction » de cette instance censée défendre l’intérêt des footballeurs du pays.

« Je viens par la présente vous annoncer que j’ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) et par la même occasion de son comité directeur », a écrit l’ancien international dans une lettre ouverte à la presse.

Pour lui, l’AFI, « censée pourtant les représenter et défendre leurs droits et leurs intérêts, est à l’arrêt, ne répondant pas aux besoins et aux attentes » des footballeurs ivoiriens.

L’AFI est dirigée par un autre ancien international, Cyril Domoraud, qui soutient la candidature d’Idriss Diallo, l’un des deux adversaires de Drogba à la présidence de la FIF.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire vise la présidence de la FIF, dont les élections sont prévues en novembre.

La FIF a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa, qui a installé un « Comité de normalisation » pour tenter de régler une crise concernant sa présidence.