Avant le Derby Casablancais, prévu ce dimanche, les éternels rivaux se sont livrés à une confrontation virtuelle à coup de twittos.

En championnat national, tous les regards seront rivés ce dimanche sur le 133e derby de la capitale économique du Royaume, qui mettra aux prises le Wydad et le Raja de Casablanca, au complexe sportif Mohammed V (16h00), en mise à jour de la 6e journée de la Botola Pro D1 Inwi» de football.

Cette énième confrontation entre les deux rivaux éternels intervient cette année alors que les deux protagonistes viennent d’entamer positivement leurs campagnes africaines.

Si les Rouges veulent s’approcher du tête de classement, les Verts, eux, espèrent briser le signe indien après un démarrage poussif en championnat (1 victoire, 3 nuls et un échec).

Avant la confrontation sur le terrain, c’est sur les réseaux sociaux où les deux clubs ont commencé les hostilités à coup de twittos.

Et c’est le Raja qui a ouvert le bal avec une salve en anglais à l’intention du WAC : “heureux de vous voir sortir de l’eau (Glad to see you coming from under water…)”.

Sur l’image accompagnant le message, on voit une oie sur l’eau en référence à la mascotte des Rouges avec cette légende : “You can’t deny your identity” qui signifie “vous ne pouvez pas renier votre identité”.

Glad to see you coming from under water. A good diagnosis paves the way for a possible recovery🙏🏻 pic.twitter.com/KD8m2OpIRC — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) October 21, 2022

Le réponse du Wydad ne s’est pas fait attendre en anglais aussi qui veut dire en gros: “en parlant d’identité: vous ne pouvez pas reconstruire votre maison en ruines”, à l’intention de son rival: