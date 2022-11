« Les Canadiens doivent nous respecter ». Se disant victime de propos provocateurs de la part du sélectionneur du Canada John Herdman, le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic a demandé du « respect » samedi à son futur adversaire au Mondial-2022, dimanche.

Le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic:

« Les Canadiens doivent nous respecter. Leur manière de s’exprimer n’a pas été respectueuse. Nous sommes vice-champions du monde, avons remporté deux médailles au Mondial dans les trente dernières années. Nous méritons du respect. »

Le sélectionneur du Canada John Herdman:

« Je n’ai fait que dire à mes joueurs après le match contre la Belgique (défaite 1-0) qu’ils devaient avoir en tête qu’il nous restait encore un travail à accomplir. Ils ont adhéré à cette mentalité dès le premier jour. »

Maroc-Belgique: les principales déclarations de Walid Regragui en conférence

Zlatko Dalic:

« Le Canada est une très bonne équipe, sérieuse, redoutable. Elle a donné du fil à retordre à la Belgique avec un pressing haut, beaucoup de courses et de l’énergie. On ne peut pas s’appuyer sur notre gloire passée. Nous allons devoir être agressifs lors d’un match qui s’annonce difficile contre le Canada. il faudra être énergique, bien plus qu’au cours du premier match (nul contre le Maroc 0-0). Le fait que le match face au Maroc se soit disputé tôt dans la journée (13h locales) a été délicat pour nous, maintenant nous voulons une équipe plus compacte. Jusqu’ici, nous avons toujours répondu présent dans l’adversité. Il nous faudra faire preuve d’intelligence et jouer avec plus de verticalité. »

John Herdman:

« J’ai hâte. Nous sommes prêts pour ce match décisif. C’est un match clé pour nous, il va falloir obtenir un résultat pour continuer. Cela fait 36 ans que nous attendons ce moment, nous sommes extrêmement motivés et je n’ai pas besoin de motiver mes joueurs plus que ça. Nous avons joué une vingtaine de matches pour arriver jusqu’ici. Ce sera un jour spécial, on va jouer contre des joueurs extraordinaires et ce sera un match extraordinaire. »