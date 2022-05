Le Grand Stade d’Agadir, qui abritera la finale de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020), ouvrira ses portes au public à partir de 11h00 du matin, a annoncé la Fédération royale marocaine de football.

« Dans le cadre des préparatifs à la finale de la Coupe du Trône 2019-2020 entre l’AS FAR et le MAT, samedi 14 mai 2022 (16h00), au Grand Stade d’Agadir, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) annonce que le Grand Stade d’Agadir ouvrira ses portes au public à partir de 11h00 du matin », affirme l’instance footballistique nationale sur son site web.

Cette rencontre sera arbitrée par Bouchra Karboubi, qui sera la première femme marocaine à officier une finale de la Coupe du Trône de football. Elle sera assistée par une autre femme-arbitre, Fatiha Jermoumi et par Mustapha Akerkad.

Le quatrième arbitre sera Reddad Daki, alors que Redouane Jiyed, Yassine Bouslim et Abdessamad Abertoune se chargeront de la VAR.

L’AS FAR s’était imposée, en demi-finales, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad Athletic Club (WAC) aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.