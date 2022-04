La finale de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020) entre l’Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) et le Moghreb Athletic Tetouan (MAT) sera disputée le samedi 14 mai au Grand Stade d’Agadir, annonce la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن نهائي كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2019 -2020 والذي سيجمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني، سيجرى يوم السبت 14 ماي 2022 على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير

Throne Cup final will be played in May 14th in Agadir🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/kwhaHBrcvS — FRMF (@FRMFOFFICIEL) April 28, 2022

L’AS FAR s’était imposée, en demi-finales, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad Athletic Club (WAC) aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.