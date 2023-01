Les Néo-zélandais d’Auckland City ont atteri vendredi au Maroc pour participer à la Coupe du monde des clubs, prévu du 1er au 11 février prochains, à Tanger et Rabat.

Les « champions d’Océanie @AucklandCity_FC sont la première équipe à arriver au Maroc pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA qui débutera le 01 février 2023 », a indiqué le club dans la matinée.

Les Néo-zélandais doivent affronter les Egyptiens d’Al Ahly, mercredi 1er février, au Grand Stade de Tanger.

Auckland City Football Club arrived in Morocco for their next participation in FIFA Club World Cup 2022 🏆 pic.twitter.com/RurB8VMbSQ

Oceania champions @AucklandCity_FC 🇳🇿 are the first team to arrive in Morocco for the FIFA Club World Cup which kicks off on February 01, 2023.

The New Zealand giants take on @AlAhly 🇪🇬 in the first round on Wednesday, February 01 at the Grand Stade de Tanger.#ClubWC pic.twitter.com/02ho8hnywR

— Nuhu Adams (@NuhuAdams_) January 27, 2023