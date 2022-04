L’équipe du Maroc connaîtra, ce vendredi, l’identité de ses adversaires en Coupe du Monde du Qatar 2022 à l’issue du tirage au sort, prévu à 16h (heure marocaine).

La FIFA va procéder ce vendredi au tirage au sort des groupes pour le Mondial 2022 disputé au Qatar. Plus que quelques heures et le Maroc – et les autres participants – seront fixés sur leur sort.

Au moment du tirage, les équipes de chaque chapeau seront tirées les unes après les autres, accompagnées de la lettre correspondant au groupe (de A à H). Le Qatar, pays organisateur, sera reversé automatiquement dans le groupe A. Les nations d’un même continent, hors Europe, ne peuvent pas être tirés dans le même groupe.

Du côté du chapeau 3, les protégés de Vahid Halilhodzic espèrent bénéficier d’adversaires à leur porter à l’issue du tirage au sort de la phase de poules ce vendredi à Doha au Qatar (dès 16h, heure du Maroc).

La sélection nationale risque fortement de tomber sur l’un des favoris du premier chapeau. Mais ce sont plutôt les équipes du deuxième chapeau qui risquent de compliquer la tâche aux Lions de l’Atlas. Compte tenu de la composition des chapeaux et de la possible présence de deux pays européens dans chaque groupe, il y a toujours une chance pour que l’équipe du Maroc soit épargnée.

Le meilleur tirage : Qatar, Etats-Unis et Galles ou Écosse/Ukraine

Le scénario le plus favorable pour les Lions de l’Atlas serait de tomber sur le Qatar (pays hôte) et d’affronter les États-Unis. Absents de l’édition 2018, les Américains ont terminé en troisième position des éliminatoires de la zone Concacaf, derrière le Canada et le Mexique. S’ils possèdent de belles individualités, leur effectif reste jeune et peu expérimenté. Dans le 4e chapeau, il reste encore à terminer qui entre Galles ou Écosse et l’Ukraine participera au Mondial. Les deux feront l’affaire du Maroc.

Le pire tirage : Angleterre , Allemagne et Canada

Les Anglais, finalistes malheureux chez eux à Wembley lors de l’Euro 2020, apparaissent également comme les favoris de la compétition après avoir survolé les qualifications (8 victoires, 2 nuls). Malgré leur élimination précoce, il y a quatre ans, les Allemands, solides en qualifications, restent parmi les favoris cette année. Qualifié pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986, le Canada reste un adversaire très redoutable.