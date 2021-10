Les Lions de l’Atlas ont décroché leur ticket pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022, après avoir battu la Guinée (4-1), ce mardi au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Les buts des Lions ont été l’oeuvre de Ayoub El Kaabi (21′), Salim Amellah (42′ et 65′) et Soufiane Boufal (89′). Mamadou Kane (31′) est à l’origine du but guinéen..