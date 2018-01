Quel but! Nabil El Zhar a réussi un superbe geste ce mercredi soir face à Villareal. L'international marocain qualifie ainsi Leganes en quarts de finale de la compétition, grâce au but marqué à l'extérieur. (1-0, 2-1). L'unique but du match aller a été inscrit par l'autre marocain du club Nordin Amrabat.