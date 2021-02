Les clubs marocains de la Renaissance Sportive de Berkane et du Raja de Casablanca évolueront, respectivement, dans les groupes B et D de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au terme du tirage au sort effectué lundi au Caire.

Ainsi, RS Berkane, tenant du titre, évoluera dans le Groupe B, aux côtés des clubs JS Kabylie (Algérie), Coton Sport de Garoua (Cameroun) et Napsa Stars (Zambie).

Dans le groupe D, le Raja Casablanca jouera aux côtés des clubs égyptien Pyramids, Nkana de Zambie et du vainqueur du match entre Namungo FC (Tanzanie) et Primero do Augusto (Angola).

Voici les résultats du tirage au sort :

– Groupe A: Enyimba FC (Nigéria), ES Sétif (Algérie), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et Al-Ahly Benghazi (Libye).

– Groupe B: Renaissance Sportive de Berkane (Maroc), Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie), Coton Sport de Garoua (Cameroun), Nabsa Stars (Zambie).

– Groupe C: Le vainqueur du match opposant l’Etoile du Sahel (Tunisie) et Young Buffaloes (Eswatini), CS Sfaxien (Tunisie), Salitas FC (Burkina Faso), ASC Jaraaf (Sénégal).

– Groupe D: Raja de Casablanca (Maroc), Pyramids FC (Égypte), Nkana (Zambie) et le vainqueur du match entre Namungo FC (Tanzanie) et Primero do Augusto (Angola).

Le premier tour des compétitions de la phase des groupes débutera le 10 mars.