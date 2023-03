Coupe de la CAF: L’AS FAR s’incline face à Future FC (0-2)

C’est la première défaite des FAR dans ce groupe C. Les Militaires avaient fait match nul face au club égyptien de Pyramids (2-2), et obtenu deux victoires contre Asko Kara (5-1) et face à Futures FC (2-0).

Dans l’autre match de ce groupe, l’autre club égyptien de Pyramids a pris le meilleur sur Asko Kara du Togo par (4-1).

Lors de la prochaine journée, prévue le 19 mars prochain, l’AS FAR recevra l’équipe de Pyramids, alors que Future FC affrontera Asko Kara.

Hier, le Raja de Casablanca a battu, à Bamako au Mali, le Horoya Conakry (1-3), décrochant ainsi son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine.

Le Raja de Casablanca s’est imposé, face au club guinéen du Horoya Conakry sur le score de 3 buts à 1, mardi au stade du 26 mars à Bamako, pour le compte de la quatrième journée du groupe C de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

Les Casablancais se sont imposés grâce à des buts de Walid Sebbar (6e, 63e) et Mohammed Nahiri (42e). Pape Abdou Ndiaye a inscrit l’unique but des Guinéens (70e).

Les deux clubs ont terminé la rencontre à dix, après l’expulsion du gardien de but du Horoya, Moussa Camara (26e) et du défenseur du Raja, Jamal Harkas (45+4e).

Dans l’autre match de cette poule, le club tanzanien de Simba a battu la formation ougandaise de Vipers (1-0).

Au terme de cette journée, le Raja est toujours en tête de ce groupe avec 12 points, engrangés en 4 victoires, devant Simba (2è/6 points). Horoya est troisième avec 4 points, tandis que Vipers SC ferme la marche avec 1 seul point.