Coupe de la CAF: la Renaissance de Berkane décroche le titre aux dépens des Égyptiens du Pyramids

La Renaissance de Berkane a décroché le titre de la Coupe de la Confédération africaine de football, après avoir pris le dessus sur les Égyptiens du Pyramids (1-0), lors d’une finale disputée dimanche soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Malheureux finalistes lors de la dernière édition de la compétition africaine face au Zamalek, les hommes de Tarik Sektioui ont réussi l’exploit de remporter leur premier titre africain grâce à l’unique but de la rencontre signé Issoufou Dayo.

Voici le palmarès des clubs qui ont remporté la Coupe de la Confédération africaine de football:

Ancienne formule: 1992: Shooting Stars (Nigeria) 1993: Stella Club Abidjan (Côte d’Ivoire) 1994: Bendel Insurances (Nigeria) 1995: ES Sahel (Tunisie) 1996: Kawkab Marrakech (Maroc) 1997: Espérance sportive de Tunis (Tunisie) 1998: CS Sfax (Tunisie) 1999: ES Sahel (Tunisie) 2000: JS Kabylie (Algérie) 2001: JS Kabylie (Algérie) 2002: JS Kabylie (Algérie) 2003: Raja Casablanca (Maroc)

Nouvelle formule 2004 : Hearts of Oak (Ghana) 2005 : AS FAR (Maroc)

2006 : Étoile du Sahel (Tunisie) 2007 : CS Sfax (Tunisie)

2008 : CS Sfax (Tunisie) 2009 : Stade malien (Mali)

2010 : FUS Rabat (Maroc) 2011 : Moghreb Fès (Maroc)

2012 : AC Léopards (Congo) 2013 : CS Sfax (Tunisie).

2014 : Al Ahly (Egypte). 2015 : Étoile du Sahel (Tunisie)

2016 : TP Mazembe (RD Congo)

2017: TP Mazembe (RD Congo)

2018: Raja de Casablanca 2019: Zamalek (Égypte)

2020: Renaissance de Berkane