Une bagarre générale a éclaté jeudi soir à Sig (Mascara) en Algérie, après la finale de la Coupe arabe U17, remportée par les Fennecs face aux lionceaux aux tirs au but (4-2, 1-1).

Les faits se sont déroulés quelques minutes après le coup de sifflet annonçant la victoire de l’Algérie, alors que les footballeurs regagnaient leur banc. La tension verbale est montée. Puis, les joueurs des deux sélections en sont alors venus aux mains.

Au Maroc quand ils attaquent lâchement et par derrière un Fennec. https://t.co/3MDoD8ITLU pic.twitter.com/rbfautmMns — Al Djazairi ☪︎ 🇩🇿 (@AlDjaazairi) September 9, 2022



La fédération royale marocaine de football (FRMF) a aussitôt réagi qualifiant ces incidents d’événements “brutaux et barbares” mettant en cause “les joueurs de l’équipe adverse et les supporters qui ont pris d’assaut le stade”.

L’instance dit s’étonner “de l’absence totale de sécurité en présence d’une foule nombreuse et de conditions tendues avant et pendant le match”. La FRMF demande à l’Union des associations arabes de football de prendre “des mesures strictes conformément aux lois et règlements”.

La fédération exprime “son profond regret pour l’absence des bases de l’esprit sportif lors de ce match, elle affirme qu’elle exploitera toutes les possibilités légales afin de préserver les droits des Lionceaux de l’Atlas et de préserver les droits des principes de sportivité qui étaient carrément absentes suite à ce dernier match qui a réuni des enfants de moins de dix-sept ans”.