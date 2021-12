Le Maroc, champion en titre, a été éliminé en quarts de finale de la Coupe arabe des nations de football, après sa défaite devant l’Algérie par 5 tirs au but à 3 (2-2 en temps réglementaire et prolongations), samedi à Doha.

Les deux équipes se sont neutralisées lors du temps réglementaire. Les buts du match ont été inscrits par Brahimi et Belaili côté algérien et Nahiri et Benoun côté marocain.