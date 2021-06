L’Équateur s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa América après avoir fait match nul 1-1 dimanche contre le Brésil, lors de la cinquième et dernière journée du Groupe B.

A la faveur de ce nul face à un Brésil sans Neymar, l’Equateur s’est qualifié pour les quarts de finale aux dépens du Venezuela, battu lors de la même journée par le Pérou (0-1).

Le Brésil, qui était avant ce match sur trois victoires en autant de rencontres, a terminé leader du groupe B avec 10 points.

En quarts de finale, la Selecao se mesurera à Rio de Janeiro au quatrième du groupe A, actuellement l’Uruguay, qui jouera lundi contre le Paraguay lors de la dernière journée de ce pool qui définira le classement puisque la Bolivie est déjà éliminée.

Le Brésil a affronté l’Équateur au stade olympique Pedro Ludovico de Goiania, tandis que le Venezuela a croisé le fer avec le Pérou au stade Mané Garrincha de Brasilia.

Les Brésiliens ont pris les devants à la 37e minute avec un but d’Eder Militao, qui a reçu un centre parfait d’Everton pour battre le gardien Hernán Galindez de la tête.

À ce moment-là, La Tri était hors du tournoi, mais elle a égalisé à la 53e minute grâce à Ángel Mena qui a marqué après avoir reçu une tête d’Enner Valencia. Avec ce résultat, L’Équateur a terminé quatrième avec trois points et s’est assuré une place en quarts de finale.

Le Pérou a empêché le Venezuela d’aller au prochain tour en l’obligeant à se contenter des deux points et d’une cinquième et dernière place au classement.

La Blanquirroja a gagné à la 48e minute avec un but d’André Carrillo, qui s’est opportunément saisi d’un rebond dans la surface et a tiré devant le but de Wuilker Faríñez pour le 0-1.

Ainsi, le Groupe B a été dominé par le Brésil avec 10 points, suivi par le Pérou (7 pts), la Colombie (4 pts) et l’Équateur (3 pts).

Les quarts de finale, dont le tableau sera connu lors de la dernière journée du groupe A ce lundi, se joueront à Rio de Janeiro, Goiania et Brasilia entre les 2 et 4 juillet.