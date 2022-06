La sélection marocaine de football a gagné deux places au classement mondial FIFA, paru ce jeudi 23 juin 2022, occupant désormais la 22e position au niveau mondial, tout en conservant son 2e rang continental.

Les Lions de l’Atlas ont gagné 7,02 points, passant à 1558,9 points contre 1,551,88 points lors du dernier classement.

L’équipe du Sénégal, actuelle championne d’Afrique, conserve sa 18e place du classement FIFA. Elle a toutefois gagné 9,29 soit un total de 1593,45 points contre 1584,16 auparavant, selon ce baromètre établi mensuellement par la Fédération internationale de football (FIFA).

Puis, il y a la Tunisie (30e), auteur d’un excellent mois de juin . Les Aigles de Carthage doublent le Nigeria et l’Egypte, dépassée également par le Cameroun.

Si l’Algérie, victorieuse de ses 3 matchs, amorce sa remontée (+3 au niveau mondial), en revanche, la RD Congo, battue à deux reprises, chute lourdement (-6 au niveau mondial).

Le Brésil reste leader du classement. Trois mois après avoir subtilisé la première place à la Belgique (2e), le Brésil (1er) creuse l’écart sur son dauphin. L’Argentine (3e) grimpe sur le podium. La France (4e, moins 1) en est éjectée, payant au prix fort ses quatre matches sans victoire en Ligue des Nations de l’UEFA.

Le Top 10 voit également l’Espagne (6e, plus 1), les Pays-Bas (8èmes, plus 2) et le Danemark (10e) progresser. L’Italie (7e) et le Portugal (9ème, moins 1) sont en recul, et le Mexique (12e) en sort.

Avec un gain de 11 places, le Kazakhstan (114e, plus 11) réalise le plus grand bond en avant. Cuba (167e, plus 10), la Grèce (48e, plus 7), et la Malaisie (147e, plus7) se distinguent également par de fortes progressions. De leur côté, le Kosovo (106e, plus 1) et les Comores (126èmes, plus 2) poursuivent leur ascension et atteignent, à nouveau, le meilleur classement FIFA de leur histoire.