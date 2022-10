La Champions league reprend ses droits, mardi et mercredi, avec des belles affiches au programme de cette 5e journée.

Déjà qualifié, le Real Madrid se déplace ce mardi à Leipzig. Les Madrilènes seront privés de Karim Benzema, Federico Valverde et Luka Modric.

Le Real vient d’annoncer l’absence aussi de Luka Modric.

Modrić out of the squad at the last minute.#RealMadrid

