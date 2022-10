De grands duels sont à suivre ce week-end avec deux classiques: le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent en championnat espagnol alors que le PSG reçoit Marseille pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1.

Karim Benzema s’apprête à recevoir le Ballon d’Or lundi, Robert Lewandowski est déjà meilleur buteur d’Espagne: deux des meilleurs avant-centres du monde s’affrontent dimanche (15h15) lors du clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, pour hisser leur équipe au sommet de la Liga.

Exit Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Désormais, les joyaux du clasico, ce sont eux: tous deux finalistes pour le Ballon d’Or qui sera remis lundi (et qui semble promis à Benzema), « Lewy » et « KB9 » incarnent le retour en puissance du match de clubs le plus regardé de la planète (650 millions de téléspectateurs attendus).

S’il avait perdu de son lustre depuis les départs de Messi et « CR7 », et les multiples crises du club catalan, la dernière édition, remportée en mars 4-0 par surprise par les Blaugranas en l’absence de Benzema côté merengue, a permis de relancer l’intérêt et de regonfler la rivalité entre les deux géants du football espagnol.

Dimanche, l’avant-centre international français sera bien là. En face, son homologue polonais aussi. Un alléchant match dans le match pour ce 250e clasico de l’histoire (hors rencontres amicales).

Un autre classico à suivre ce week-end: il s’agit du duel entre un Paris Saint-Germain plombé par les affaires et le pas traînant de Kylian Mbappé, et un Olympique de Marseille requinqué par sa relance européenne. Le classique de Ligue 1 est peut-être le plus ouvert depuis longtemps, dimanche (19h45) pour la 11e journée.

Classique de Ligue 1

Le PSG et son effectif doré devrait être archi-favori d’un sommet qu’il n’a perdu qu’une seule fois lors des 25 dernières éditions.

Cependant la crise a rattrapé Paris. Elle n’est pas sportive, malgré trois nuls consécutifs: le tenant du titre reste leader de son championnat et de sa poule en Ligue des champions, invaincu dans les deux compétitions. Mais elle sourd presque partout ailleurs.

En Bundesliga, le gardien de but et capitaine du Bayern Munich Manuel Neuer sera à nouveau absent dimanche contre Fribourg pour la 10e journée du championnat d’Allemagne, souffrant toujours d’une blessure à une épaule, a expliqué l’entraîneur Julian Nagelsmann samedi.