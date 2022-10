En championnat de France, le Paris Saint-Germain se rendra à Reims alors que le Real Madrid devra affronter Getafe sans Karim Benzema en Liga espagnole.

En championnat de France, le Paris Saint-Germain se rendra à Reims en car samedi pour la 10e journée de Ligue 1, a annoncé son entraîneur, Christophe Galtier, un mois après la polémique dite du « char à voile » sur les déplacements en avion de l’équipe première parisienne.

« On va se déplacer en bus, même si les organismes sont fatigués. C’est proche de chez nous, on sera très bien dans notre bus », a dit le technicien au micro de PSG TV vendredi.

Le Real sans Benzema

En Liga espagnole, le Real Madrid devra affronter Getafe ce samedi (20h00, heure marocaine) sans Karim Benzema. Le club, pour le moment, n’a pas publié de rapport médical concernant le problème qui a empêché le Français de s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers. Carlo Ancelotti devrait en dire plus en conférence de presse.

Pour l’instant, le club parle d’une possible fatigue musculaire, qui aurait poussé Carlo Ancelotti à préférer laisser le Français au repos contre Getafe, en pensant aux matchs de la semaine prochaine contre le Shakhtar et, surtout, au Clasico à Bernabéu contre Barcelone le dimanche 16.

A suivre aussi le choc de la Bundesliga: Borussia Dortmund contre Bayern Munich. Ils ont joué ensemble pour l’Angleterre chez les jeunes, puis ont vu leur chemin se séparer, l’un pour la Mannschaft et Munich, l’autre pour les Three Lions et Dortmund: Jamal Musiala et Jude Bellingham ont rendez-vous samedi (18h30) pour le Klassiker au Westfalenstadion.

Cet affrontement entre les deux plus puissants clubs allemands a toujours trouvé un vainqueur en championnat au cours des six dernières saisons, très souvent à l’avantage du Bayern.

À la clef du match de samedi: la première place au classement pour le vainqueur. Avec 15 points, Munich et Dortmund comptent deux points de retard sur l’inattendu duo de tête composé de l’Union Berlin et de Fribourg qui jouent dimanche (respectivement à Stuttgart et à Berlin contre le Hertha).