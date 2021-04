En-Nesyri a inscrit le deuxième but des visiteurs à la 24ème minute du jeu. Le premier but des Sévillans a été l’œuvre de Fernando deux minutes plus tôt.

Avec cette réalisation, En-Nesyri, l’une des révélations du championnat espagnol, porte son compteur à 16 buts cette saison en Liga.

Cette nouvelle victoire permet à FC Séville de conforter sa position à la 4e place du classement avec 64 points, synonyme de Ligue des champions.