L’équipe nationale de cécifoot a arraché, samedi, la médaille de bronze des Jeux paralympiques de Tokyo, en s’imposant face à la sélection chinoise par 4 buts à zéro.

À l’image de ses performances lors des quatre premiers matchs, Zouhair Snisla n’a pas manqué l’occasion pour briller encore une fois en signant 4 buts (4è, 8è, 18è, 30è) offrant aux Lions de l’Atlas la 3è place du tournoi.

Grâce à cet exploit, la moisson du Maroc s’élève à huit médailles, après l’or d’Abdeslam Hili, l’argent de Fouzia El Kassioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri, et le bronze de Hayat El Garaa et Saida Amoudi.

L’équipe nationale de cécifoot a terminé deuxième de sa poule, après un nul face à l’Espagne (1-1), une victoire conte la Thaïlande (2-0) et une défaite devant l’Argentine (1-2), avant de s’incliner difficilement en demi-finale (1-0) face au double champion en titre, le Brésil.