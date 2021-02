La sélection nationale U20 de football a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations en battant son homologue tanzanienne par 3-0, en match comptant pour la 3è journée/Groupe C de ce championnat, disputé lundi à Nouakchott.

Avec ce résultat, le onze national a porté son score de points à 7, en tête du groupe C, après deux victoires et un nul, devançant la Gambie (4 points), qui a réalisé une énorme surprise après avoir battu, par 2-1, le Ghana, arrivée en troisième position du classement, alors que la Tanzanie a terminé quatrième et dernière avec un seul point.Les buts de la rencontre ont été l »œuvre de Mehdi Moubarik (4′), Mohamed Amine Sahel (8′) et Ayoub Mouloua (12′).

Lors de cette rencontre, les lionceaux de l’Atlas ont fait preuve d’une grande discipline tactique et d’une bonne répartition sur le terrain, ce qui leur a permis une possession du ballon et à construire des attaques efficaces couronnées par des buts.

Lors de ses premiers matchs disputés à Nouadhibou, la sélection nationale avait battu la Gambie avec (1-0) et a fait match nul face à son homologue ghanéenne (0-0).