Les Lionnes de l’Atlas affrontent ce samedi soir la sélection du Bukina Faso, pour leur entrée en compétition au Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine. Voici où et quand suivre le match.

Le Maroc affronte ce samedi 2 juillet le Burkina Faso, en marge de la première journée de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est arrivé samedi à l’aéroport Rabat-Salé pour assister à la cérémonie d’ouverture de la CAN féminine, prévue au Maroc du 2 au 23 juillet.

Le royaume accueille pour la première fois cette compétition qui se tiendra à Rabat, dans les complexes sportifs Prince Moulay Abdellah et Prince Héritier Moualy El Hassan, et à Casablanca, au complexe sportif Mohammed V.

Lire aussi: CAN féminine: voici la liste des 26 joueuses de l’équipe marocaine

C’est les Lionnes de l’Atlas qui ouvrent la compétition ce samedi. Elles affronteront la sélection du Burkina Faso à partir de 21h30 (heure locale, GMT+1). Le match sera diffusé par Arryadia TNT.

🇲🇦 𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨 🆚 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 🇧🇫

🏟 Moulay Abdellah Sports Complex.

🏆 #TotalEnergiesWAFCON2022 opening game.

📅 July 2.

Who will prevail in the competition’s first encounter? 🤔#TeamMorocco | #TeamBurkinaFaso | #EmpoweringOurGame | @EnMaroc pic.twitter.com/F4fywYwlol

— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 2, 2022