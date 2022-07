Les Lionnes de l’Atlas affrontent, ce mercredi 13 juillet, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, l’équipe du Botswana en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). L’objectif: décrocher un billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA. Voici où et quand suivre le match.

Les lionnes tenteront ce mercredi soir de se qualifier au dernier carré de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), et par la même occasion, décrocher une place pour le Mondial qui se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La rencontre se jouera à partir de 21H00 (GMT+1), au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Elle sera diffusée par la chaîne nationale Arryadia TNT, ainsi que par beIN Sports HD 3.