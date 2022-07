Les Lionnes de l’Atlas ont dominé le Botswana (2-1), au terme d’un match rythmé et s’invitent au bal des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022.

C’est un match rythmé et à rebondissements qui a opposé ce mercredi 13 juillet l’équipe féminine du Maroc à son homologue du Botswana (2-1). Les lionnes de l’Atlas l’ont finalement remporté avec les buts des joueuses Sanaa Myssoudi (3e) et de Yasmine Mrabet (59e).

Si l’équipe du Maroc a ouvert le score très tôt, la formation du Botswana a pu égaliser quelques minutes plus tard (7e). Les joueuses marocaines ont certes gagné avec un score serré, mais elles ont dominé le milieu de terrain tout au longe de cette rencontre.

La sélection féminine marocaine de football s’est ainsi qualifiée pour les demi-finales de de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022) et décroche ainsi pour la première fois de son histoire son billet pour la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.