Cinq Lionnes de l’Atlas figurent dans l’équipe type de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022, élaboré par le journal britannique Sports Gazette. Quatre d’entre elles évoluent dans les rangs des FAR.

Si la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas encore rendu publique sa composition de l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2022, les médias spécialisés ont déjà commencé à faire leurs sélections. C’est le cas du journal en ligne britannique Sports Gazette qui vient de publier son équipe type où figurent pas moins de cinq Marocaines.

1. Hanane Ait El Haj

L’arrière latérale droit de l’AS FAR est la première Lionne à être citée dans cette sélection. « La majeure partie de la menace offensive du Maroc dans ce tournoi est venue des flancs. (…) El Haj a notamment développé une excellente relation avec Tagnaout devant elle et a été à maintes reprises l’arrière latérale la plus offensive de la compétition », écrit le journal.

2. Zineb Redouani

« Faites la jouer à gauche, faites la jouer à droite, Zineb Redouani fait le boulot », relève le journal. « Bien qu’elle soit du pied droit, la défenseuse de l’AS FAR, 22 ans, sortie sur blessure à la finale, a montré l’étendue de ses capacités lorsqu’elle a été forcée de jouer hors de sa position sur l’autre flanc ».

« Cela ne l’a pas empêchée de monter constamment pour soutenir l’attaque », estime la même source, tout en promettant un « bel avenir » à celle qui fait désormais partie des meilleures arrières latérales d’Afrique.

3. Ghizlane Chebbak

Elue meilleure joueuse de la compétition par la CAF, la capitaine des FAR figure naturellement dans cette équipe type. Ghizlane Chebbak, 31 ans, a « tout pour plaire ». Si « elle n’a pas été en mesure de reproduire l’exploit de son père » Larbi Chebbak en remportant la CAN, elle a été « superbe du début à la fin » de cette CAN 2022.

4. Fatima Tagnaout

Une quatrième sociétaire des FAR figure dans cette composition. Fatima Tagnaout, 23 ans, évolue au poste de milieu de terrain. C’est l’une des « vedettes » incontestables du tournoi qui a aussi un « bel avenir devant elle », note le journal. Rapide et délicate à la fois, elle a été une « menace constante à chaque match » de la CAN 2022.

5. Rosella Ayane

Avec l’absence des trois avant-centres stars de l’équipe nationale, Rosella Ayane a dû faire un » travail acharné » tout au long de la compétition. « Elle n’était pas à son meilleur niveau impitoyable dans le tournoi, ne marquant que deux fois, mais sa course infatigable à chaque match et sa détermination à créer des occasions lui ont valu une place sur cette composition », souligne la même source.

L’attaquante de Tottenham a directement contribué à quatre des buts inscrits par le Maroc dans le tournoi, tout en gardant son « sang-froid » lorsqu’elle a inscrit le penalty qui a permis aux Lionnes de se qualifier pour la finale, face au Nigéria.

Championnes de cette édition, les Sud-Africaines Andile Dlamini, Bambanani Mbane, Noko Matlou, Refiloe Jane, en plus de Rasheedat Ajibade (Nigéria) et Grace Chanda (Zambie) sont les autres joueuses sélectionnées dans cette équipe type.