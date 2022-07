Les Lionnes de l’Atlas affrontent ce lundi soir le Nigéria pour le compte des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022. Voici à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match.

La sélection nationale de football féminin tentera ce lundi soir de décrocher une qualification historique à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022, disputée actuellement au Maroc. Les Lionnes de l’Atlas affronteront leurs homologues nigérianes, pour le compte des demi-finales de la compétition.

Sur le papier, la rencontre s’annonce difficile pour les Marocaines puisque le Nigéria compte pas moins de 11 trophées à son palmarès, sur les 13 éditions disputées depuis son lancement.

Les Nigérianes sont également les seules dans le continent à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du monde féminine.

Les Lionnes de l’Atlas avaient réussi à décrocher leur place en demi-finales en s’imposant contre le Botswana (2-1), se qualifiant ainsi pour la première fois au Mondial 2023. Avant cela, elles avaient battu les trois équipes qui étaient dans leur groupe pendant la phase de poules, en l’occurrence le Burkina Faso (1-0), l’Ouganda (3-1), puis le Sénégal (1-0).

Les Nigérianes s’étaient de leur côté qualifiées pour le dernier carré en battant le Cameroun (1-0).

