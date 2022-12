Après le Maroc, l’Algérie a annoncé vendredi sa candidature officielle pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025, estimant que son dossier est « solide et consistant». Les récentes déclarations du journaliste Hafid Derradji, pour qui «la CAF aurait tranché en faveur du Maroc», reflètent le contraire.

L’Algérie a déposé officiellement vendredi 16 décembre sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025, retirée à la Guinée.

«Notre dossier est solide et consistant. Contrairement à d’autres candidatures, l’Algérie a des installations déjà opérationnelles», a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrezag Sebgag, cité par l’agence APS.

Cette confiance du responsable sportif algérien s’est vite dissipée devant le dossier marocain et le dossier conjoint du Nigeria et du Bénin.

La preuve en est la sortie du journaliste de beIN Sport, Hafid Derradji, visant à préparer l’opinion publique algérienne à un échec devant les autres dossiers présentés, en particulier, le dossier marocain.

Sur son mur Facebook, Derradji écrit : «Avant la présentation des dossiers, leur étude ainsi que le vote le 10 février prochain, il parait que le «groupe» a décidé d’attribuer la CAN 2025 au Maroc, celle de 2027 au Nigéria et la CAN 2029 à l’Algérie».

Hafid Derradji, qui ne cite pas de sources, croit savoir que le Maroc s’est vu octroyer la CAN 2025, le Nigéria celle de 2027 et l’Algérie celle de 2029 et va plus loin en alléguant que «le vote devait avoir lieu en Algérie en marge de la Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN) qui aura lieu en Algérie et qu’il a été reporté au mois de février».

«Le sage doit comprendre comment les choses sont gérées et ce qu’on doit faire surtout que le football n’est plus qu’un jeu, comme beaucoup le croient, et que le choix à ce niveau n’a rien à voir avec le dossier», a poursuivi Hafid Derradji alors que l’Algérie croit en ses chances de décrocher l’organisation de la CAN 2025.

Ainsi, le journaliste a complètement anéanti les déclarations pompeuses de son ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag qui a déclaré, quelques jours auparavant, que «la différence entre la candidature de l’Algérie et celle de certains autres pays candidats, c’est que ces derniers se portent candidats avec des maquettes, c’est-à-dire des projets qu’ils comptent réaliser d’ici 2025 ».

Notons que pour accueillir la CAN-2025, l’Algérie s’appuie sur six stades qualifiés «d’ultramodernes», avec deux autres en réserve. La CAF effectuera, entre le 5 et le 25 janvier 2023, des visites d’inspection avant l’annonce prévue le 10 février 2023 du pays hôte du tournoi.