La vente des billets du match qui opposera la sélection marocaine de football à son homologue sud-africaine, jeudi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, a débuté ce samedi, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La vente des billets de ce match comptant pour la première journée (groupe K) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) a débuté ce samedi via le portail électronique officiel www.frmf.ma, précise la Fédération.

Le retrait des billets est possible dès lundi au Complexe Benjelloun et au Complexe Oasis, à Casablanca et au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, précise la même source.

Lire aussi. Vidéo. CAN 2023: le Maroc se prépare pour affronter l’Afrique du Sud

Les guichets de vente seront ouverts de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.

La Fédération insiste sur l’obligation de présenter la Carte d’identité nationale électronique (CNIE) aux guichets et le récépissé de vente pour les opérations d’achat effectuées via internet.