Que réserve le tirage au sort des poules éliminatoires de la CAN 2023 à l’équipe de Maroc? La Confédération africaine de football procédera ce mardi (17h30) à ce tirage au sort en direct de la chaîne SuperSport, à Johannesburg en Afrique du Sud.

Les 48 sélections africaines engagées seront réparties dans 12 groupes de quatre équipes. Ainsi, les meilleures équipes africaines ne pourront pas se trouver dans le même groupe comme le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l’Égypte, le Cameroun ou encore la RD Congo.

