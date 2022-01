Le Burkina Faso a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, à la faveur de son match nul, 1 but partout (mi-temps 1-0), face à l’Ethiopie, lundi au stade Kouekong à Bafoussam, lors de la troisième et dernière journée du groupe A.

Les Etalons ont ouvert la marque grâce à Cyrille Balaya (24è), tandis que Getaneh Kebede a égalisé pour les Ethiopiens (52è, s.p.). Dans l’autre match de cette poule, le Cameroun et le Cap Vert n’ont pas pu se départager (1-1). A l’issue de cette journée, le Cameroun termine en tête avec 7 points, devant le Burkina Faso, deuxième avec 4 points. Le Cap Vert occupe la 3è place avec 4 points et pourrait se qualifier au prochain tour parmi les quatre meilleurs troisièmes. L’Ethiopie (1 pt) quitte la compétition. Le Cameroun et le cap vert se neutralisent (1-1) Le Cameroun (pays hôte) et le Cap Vert se sont neutralisés, 1 but partout (mi-temps 1-0), lundi au stade d’Olembé à Yaoundé. Les Camerounais, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ont ouvert le score par l’intermédiaire de Vincent Aboubakar (39è), alors que Garry Rodrigues a inscrit le but de l’égalisation pour les Capverdiens en seconde période (53è). Au terme de ce nul, le Cameroun termine en tête de cette poule avec 7 points, devant le Burkina Faso, deuxième avec 4 points après son match nul face à l’Ethiopie (1-1). Les Etalons sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Cap Vert occupe la 3è place avec 4 points et pourrait se qualifier parmi les quatre meilleurs troisièmes. L’Ethiopie (1 pt) quitte la compétition.