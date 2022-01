Les buts des Nigérians, qui totalisent six points en deux victoires, ont été signés Samuel Chukwueze (3è), Taiwo Awoniyi (45è) et Moses Simon (46è). L’unique but des Soudanais a été marqué par Walieldin Khedr (70è, s.p.).

L’autre match de ce groupe oppose ce soir l’Egypte à la Guinée Bissau.

Lors de la première journée, l’Egypte avait raté son entrée en lice face au Nigéria (0-1), alors que le Soudan et la Guinée Bissau avaient fait match nul (0-0).