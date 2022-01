La Coupe d’Afrique des Nations débutera au Cameroun ce dimanche 9 janvier. Vingt-quatre pays africain s’affronteront jusqu’au 6 février pour le titre suprême. Tour d’horizon des choses à savoir sur cette CAN 2021.

Les Lions Indomptables sous la pression du domicile

Le Cameroun fait évidemment partie des favoris. En jouant à domicile, les Lions Indomptables afficheront une confiance d’autant plus importante. De nombreux joueurs de talent comme Karl Toko-Ekambi, André Onana ou André Franck Zambo-Anguissa composent la sélection. Leur dernier match s’est clôturée sur un succès contre la Côte d’Ivoire (1-0). Ils ont tout pour réaliser une belle performance durant cette CAN. « Nous n’avons qu’un seul chemin: gagner, gagner et gagner, a affirmé le sélectionneur portugais du Cameroun, Antonio Conceiçao. Le Cameroun est tombé dans la poule du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l’Ethiopie, un groupe loin d’être évident.

Le Nigeria redorer son blason

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2013 puis huitième de finaliste face à la France durant le Mondial 2014 au Brésil, le Nigeria s’est absenté des tournois continentaux de 2015 et 2017. Une humiliation pour une sélection trois fois championne dans son histoire et régulièrement classée sur le podium, comme ce fut le cas en Égypte, il y a trois ans, sous la houlette de Gernot Rohr. Ce même Rohr limogé début décembre, à seulement 28 jours du coup d’envoi de la compétition. Les Super Eagles pourraient-ils alors être de retour cet hiver au Cameroun avec Augustine Eguavoen, le directeur technique national nommé entraîneur par intérim ? Avec à son actif deux décennies de coaching, l’ancien défenseur possède une solide expérience.

La Tunisie, une sélection qui revient en force

Depuis 2015, les Aigles de Carthage semblent enclins à retrouver leurs performances d’antan. Demi-finaliste lors de la précédente édition face au Sénégal, la Tunisie semble renouer avec ses bons résultats sur le plan continental après une période de vaches maigres. En éliminatoires, les Aigles de Carthage ont terminé à la première place de leur groupe, avec 16 points, loin devant la Tanzanie, la Libye et la Guinée Équatoriale. Portée par des joueurs d’expérience comme Youssef Msakni, Wahbi Khazri ou encore Ellyes Skhiri, la sélection tunisienne peut également miser sur des jeunes éléments comme Anis Ben Slimane qui évolue au Danemark.

Ça démarre mal pour les Eléphants

La Côte d’Ivoire vit une préparation à la CAN 2021 particulièrement difficile. Après l’annulation de leur match de lundi face aux Comores, les Eléphants ont également renoncé à leur rencontre amicale face au Mali, prévue en Arabie Saoudite en début de semaine. Entre les arrivées tardives des derniers joueurs et les nombreux cas de Covid-19 présents dans l’effectif, les hommes de Patrice Beaumelle pourront-ils aligner un onze suffisamment compétitif ?

Les Fennecs resteront-ils invincibles ?

Championne en titre, l’Algérie est l’une des équipes favorite de cette compétition. Les Fennecs ont survolé les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations et ceux du Mondial-2022 (4 victoires et 2 nuls dans les deux cas). La sélection algérienne reste sur une impressionnante série d’invincibilité de 33 matchs toutes compétitions confondues, un véritable record. Il y a aussi le moral d’acier de l’équipe A qui, sans les joueurs européens, vient de remporter la Coupe arabe au Qatar, menée par Youcef Belaïli et Yacine Brahimi. Mais il ne faut pas oublier qu’en Coupe d’Afrique, le statut d’ultrafavori a toujours été lourd à assumer.

Les Lions de la Teranga vont-ils (enfin) rugir ?

Et si cette CAN du Cameroun était la bonne pour les Lions de la Teranga ? La question revient avec insistance à chaque Coupe d’Afrique alors que le Sénégal est toujours en quête du premier trophée de son histoire. Finalistes en Égypte où ils s’étaient inclinés face à l’Algérie, les hommes d’Aliou Cissé seront à nouveau de sérieux prétendants à la victoire finale. Sur papier, le Sénégal possède l’un des effectifs les plus compétitifs de la CAN.

Les Pharaons, ces éternels favoris

Les Pharaons sont les éternels favoris de la CAN. Sélection la plus titrée (7 fois championne, dont trois fois d’affilée en 2006, 2008 et 2010), l’Égypte s’est rassurée lors des éliminatoires après une CAN à domicile complètement manquée. Brillant en Angleterre et en Europe avec Liverpool, Mohamed Salah va tenter de porter sa patrie jusqu’à un nouveau titre continental.

Le Mali, un outsider sérieux

Un effectif jeune et enthousiaste, un sélectionneur respecté en la personne de Mohamed Magassouba, des performances encourageantes et surtout une défense solide, l’équipe du Mali ne manque pas d’arguments. Pendant les éliminatoires, les Maliens ont dominé leur groupe, finissant premiers avec 13 points devant la Guinée, avec un total de 4 victoires, une défaite et un match nul. Cette équipe pourrait bien être la surprise de cette compétition.

Le Ghana toujours au rendez-vous

Les Black Stars avaient validé leur ticket de qualification à la CAN-2021 en obtenant un match nul (1-1) sur la pelouse de l’Afrique du Sud. Le Ghana a composté son billet pour le Cameroun sans trembler sur le terrain des Bafana Bafana. Pour la CAN-2021, le Ghana se lancera dans la compétition aux côtés du Maroc, Gabon et des Comores dans le Groupe C. Un groupe qu’on pourrait qualifier des plus costauds de cette messe sportive africaine. En revanche, quel éclat auront les Blacks Stars dans le pays des Lions indomptables ?

Ces sélections qu’il ne faut pas sous-estimer

Il faut se méfier des Black Stars (Ghana), régulièrement dans le dernier carré ces dernières années. Il y aussi l’Éthiopie qui fait son retour dans la compétition continentale en signant une deuxième participation en quarante ans. Le football éthiopien, ancien géant du continent, veut créer la surprise. Les Panthères du Gabon, trois ans après avoir raté le coche de l’Égypte, seront aussi de la partie.