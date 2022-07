La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé dimanche le lancement, dès août 2023, d’une Super Ligue africaine avec une dotation de 100 millions de dollars (1.006.180.000 MAD).

En conférence de presse dimanche à Rabat en marge de la CAN féminine, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé le lancement officiel de la Super League africaine. Cette nouvelle compétition qui va réunir les meilleurs clubs (24 équipes probablement) du continent selon le classement FIFA, va débuter officiellement en août 2023.

«Elle débutera en août 2023 et nous tiendrons une cérémonie de lancement lors de la 44e Assemblée ordinaire de la CAF en Tanzanie le 10 août prochain. Nous avons été inondés d’investisseurs et de sponsors, qui sont impatients de s’associer à la Super Ligue de la CAF. Elle a un énorme potentiel pour élever considérablement le niveau du football africain et le rendre encore plus puissant», a assuré le patron de la CAF.

«Une partie importante de l’argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain et une partie du processus consiste à donner 1 million de dollars chaque année à chacune des 54 associations membres de la CAF en tant que contribution au développement du football et de la jeunesse», a précisé Patrice Motsepe.

Le lancement de cette Super Ligue avait été approuvé à l’unanimité l’année dernière par les 54 associations membres de la CAF.