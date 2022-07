On connaît désormais les finalistes pour les différentes catégories des CAF Awards, ces trophées qui récompensent les meilleurs joueurs et équipes africains.

La Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler, ce mercredi 20 juillet 2022, la liste des finalistes pour les trophées CAF Awards, catégories féminines et masculines et qui seront attribués, demain jeudi, à 20 heures à Rabat.

Le coach du WAC, Walid Regragui concourt pour le titre de meilleur entraîneur de l’année aux côtés du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé et de Carlos Queiroz, entraîneur de l’Egypte.

Un autre sociétaire du Wydad, le joueur Achraf Dari est, lui nominé pour le titre de Joueur interclubs de l’année tout comme le Malien Aliou Dieng d’Al Ahly et son coéquipier l’Egyptien Mohamed El Shenawy (Al Ahly également).

2️⃣ DAYS separate us from this year’s long awaited continental showpiece: the #CAFAwards2022 🏆 Who do you have your eye on? 👀 pic.twitter.com/XiZ9QydGVa — CAF (@CAF_Online) July 19, 2022

Le titre de footballeur de l’année, lui, se jouera entre l’attaquant égyptien et capitaine des Pharaons, Mohamed Salah et l’ailier droit du Sénégal Sadio Mané, désigné par la CAF meilleur joueur de la CAN 2021 ainsi que le gardien de but sénégalais Edouard Mendy.

Dans la catégorie Joueuse de l’année, il y a la quadruple lauréate Asisat Oshoala du Nigeria, la Camerounaise Ajara Nchout Njoya et de la Zambienne Grace Chanda.

Et pour le titre de jeune joueuse de l’année, il y a la Lionne de l’Atlas Yasmine Zouhir (AS Saint-Etienne), la Ghanéenne Doris Boaduwaa (Sekondi Hasaacas Ladies) et Evelyn Badu du Ghana également (Sekondi Hasaacas Ladies/Avaldsnes).

Liste complète des nominés :

Joueuse de l’année

Ajara Nchout Njoya (Cameroun & Internazionale Milano)

Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelone)

Grace Chanda (Zambie & BIIK Kazygurt)

Joueur de l’année

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)

Sadio Mane (Sénégal & Bayern Munich)

Joueuse interclubs de l’année

Andile Dlamini (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)

Bambanani Mbanie (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)

Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)

Joueur interclubs de l’année

Achraf Dari (Maroc & Wydad Athletic Club)

Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)

Mohamed El Shenawy (Egypte & Al Ahly)

Jeune joueuse de l’année

Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies)

Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Avaldsnes)

Yasmine Zouhir (Maroc & AS Saint-Etienne)

Jeune joueur de l’année

Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)

Karim Konate (Côte d’Ivoire & ASEC/RB Salzburg)

Pape Matar Sarr (Sénégal & Tottenham Hotspur)

Entraîneur de l’année (football féminin)

Bruce Mwape (Zambie)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns)

Reynald Pedros (Maroc)

Entraîneur de l’année (football masculin)

Aliou Cissé (Sénégal)

Carlos Queiroz (Égypte)

Walid Regragui (Wydad Athletic Club)

Club de l’année (football féminin)

AS FAR (Maroc)

Hasaacas Ladies (Ghana)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Club de l’année (football masculin)

Al Ahly (Égypte)

RS Berkane (Maroc)

Wydad Athletic Club (Maroc)

Équipe nationale de l’année (football masculin)

Cameroun

Égypte

Sénégal

But de l’année

Gabadinho Mhango (Malawi & Orlando Pirates)

Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)

Zouhair El Moutaraji (Maroc & Wydad Athletic Club)