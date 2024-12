L’internationale marocaine Sanaâ Mssoudy, sociétaire de l’AS FAR, a été sacrée joueuse interclub de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, qui se déroule lundi à Marrakech.

Sanaâ Mssoudy évolue actuellement avec l’AS FAR avec lequel elle a remporté le championnat national et la Coupe du Trône plusieurs fois.

En novembre 2021, elle dispute la phase finale de la première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF4 qui s’est jouée en Égypte

A star, that’s just who she is! 🌟

𝐒𝐚𝐧𝐚𝐚 𝐌𝐬𝐬𝐨𝐮𝐝𝐲 is the Women’s Interclub Player of the year! ✨#CAFAwards2024 pic.twitter.com/DnJlVgUDjt

— CAF_Online (@CAF_Online) December 16, 2024