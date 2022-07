Le Wydad de Casablanca a été désigné meilleur club africain, lors de la cérémonie des CAF Awards 2022, organisée jeudi soir au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé).

Le WAC, vainqueur de la Ligue des Champions africaine aux dépens d’Al Ahly d’Egypte, a devancé la Renaissance Berkane, qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football et Al Ahly.

THEY DID IT AGAIN! 🌟

Wydad AC claim Club of the Year Award for the second successive time! ⚪️🔴

👏𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒!👏#CAFAwards2022 pic.twitter.com/8i3PZrildf

— #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022