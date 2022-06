Dans le cadre de la 29e et avant-dernière journée de la Botola Pro D1 Inwi, le Wydad de Casablanca (WAC) s’est contenté d’un match nul face à la modeste équipe du Mouloudia d’Oujda au stade d’honneur de la ville (2-2).

En effet, le WAC remporte le championnat avec un total de 63 points au compteur et devient ainsi irrattrapable par le dauphin, le Raja tombeur de l’AS FAR (2-1).

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Le Wydad a encaissé un premier but à la 6e minute suite à une action de Lamine Diakité en faveur du MCO. Les locaux ont doublé le score grâce à Diakité (33e).

Après avoir réduit leur retard avec un but de Guy Mbenza à la 50e minute, les Rouges ont rattrapé le score à la 90e+1 minute avec une réalisation de Juvhel Tsoumou. Les Rouge et blanc, qui réalisent ainsi le doublé (championnat/ligue des champions) n’avaient besoin que d’un seul point pour s’adjuger le titre officiellement.

Le WAC est le club le plus titré du championnat marocain avec 22 titres, dont 17 depuis la création de la Fédération royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).