Botola Pro D1: le MAT s’impose à domicile, l’OCK et le RBM disputent leurs derniers matchs en D1

Les locaux ont ouvert le score sur un beau tir d’Ayoub Lakhel à la 40è minute, donnant l’avantage à son équipe, avant que Youssef El Houari n’enfonce le clou à la 48e minute pour le club de la Colombe blanche.

Ce match a connu la désignation de la première dame à officier un match du championnat national. L’arbitre Bouchra Karboubi n’a, d’ailleurs, pas hésité à brandir le carton rouge face à Hamza Hajji à la fin de la première période.

Réduits à dix, les joueurs du Moghreb ont concédé un but inscrit par Mohamed El Fakih (58è), qui a réduit le score pour le club de Khouribga qui jouait son dernier match en Botola Pro D1.

Dans le deuxième duel du bas du classement, qui se tenait en même temps, le Raja de Béni-Mellal et la Renaissance de Zemamra ont fait un match nul (1-1), se partageant les points de la rencontre. Le vétéran, Abdessalam Benjelloun, a marqué pour les Mellalis (18è) qui quittent la première division, avant que Brahim El Bahri, le joueur d’expérience des locaux, n’égalise sur pénalty à la 79e minute.

Au terme des deux matches, le MAT ne lâche pas sa 7è position rajoutant 3 points au compteur (40 unités), tandis que le RCAZ (34 unités), l’OCK (28 unités) et le RBM (12 unités) finissent le championnat, respectivement, à la 12è, 15è et 16è position. Dimanche est le jour tant attendu, qui dévoilera le nom du club qui décrochera le titre de champion de la Botola Pro D1.

Le trophée sera remis le 14 octobre au stade du club sacré champion. A ce titre, le Raja de Casablanca reçoit l’AS FAR tandis que le Wydad de Casablanca et la Renaissance de Berkane se déplacent, respectivement, à Rabat et à Safi pour affronter le FUS de Rabat et l’Olympic de Safi.