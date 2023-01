Les internationaux marocains Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi ont reçu un trophée de la part de leur club, Angers, après leur qualification à la ½ finale de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, avant d’assister à une cruelle 9e défaite d’affilée de leur club Angers, lanterne rouge de la Ligue 1.

Entreprenant et convaincant, Angers, lanterne rouge en péril, a encore joué de malchance et enchaîné une cruelle 9e défaite d’affilée qui a profité à des Lorientais pourtant pas au meilleur de leur forme, dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1.

Sous le regard désabusé de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, leurs héros marocains du Mondial à peine revenus de vacances et promis à des transferts lucratifs, les Angevins ont vu Abdallah Sima ouvrir la marque (10e) puis relancer Lorient (79e), avant qu’une frappe puissante d’Enzo Le Fée (88e) ne relance leur calvaire.

Les hommes d’Abdel Bouhazama restent scotchés à la dernière place, à sept points du premier non-relégable, tandis que Lorient, qui restait sur six matches sans victoire après un début de saison tonitruant, remonte à la 6e place.

Comme jeudi contre Montpellier (défaite 2-0), les Merlus sont encore partis du mauvais pied, incapables d’enchaîner les passes et pressés par des Angevins déterminés qui ont pris les devants sur un corner de Pierrick Capelle, croisé de la tête par Sima (1-0, 10e).

Un premier but sous le maillot angevin que l’attaquant sénégalais, en manque de réussite depuis son arrivée cet été en prêt du club anglais de Brighton, a célébré avec émotion.

Quelques minutes plus tard, Adrien Hunou, trouvé juste devant le but, a manqué le but du break (15e), mais les Lorientais ont peiné à en profiter, souffrant d’une connexion trop intermittente entre Enzo Le Fée et Laurent Abergel, manquant de précisions dans les passes et incapables de servir leur puissant attaquant Terem Moffi.

Mais encore une fois, le sort s’est acharné sur Angers, avec l’égalisation lorientaise quand Sima a involontairement trompé Bernardoni sur un corner de Le Fée (1-1, 79e), puis le poteau qui a repoussé une frappe somptueuse de Nabil Bentaleb (80e).

Dans les dernières minutes en revanche, Enzo Le Fée, servi en retrait à l’entrée de la surface, a en revanche parfaitement cadré sa frappe en pleine lucarne pour remettre les siens sur le chemin de la victoire (1-2, 88e).