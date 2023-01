Trois Marocains sont nommés pour l’édition 2022 de The Best FIFA Football Awards. Voici comment voter pour Walid Regragui, Achraf Hakimi et Yassine Bounou.

Trois Marocains sont nommés pour l’édition 2022 de The Best FIFA Football Awards. Voici comment voter pour Walid Regragui, Achraf Hakimi et Yassine Bounou.

Les noms des personnalités nommées pour The Best FIFA Football Awards 2023 viennent d’être dévoilés. annoncés et le vote est ouvert.

Comment voter ?

Il faut se connecter ou, si vous n’avez pas encore de compte, s’inscrire sur FIFA.com

Une fois inscrit(e), sélectionnez vos trois meilleurs candidats dans chaque catégorie

Le n°1 est votre premier choix

Appuyez sur Soumettre

Les nommés dans la catégorie Joueur de la FIFA

Julián Álvarez

Jude Bellingham

Karim Benzema

Kevin de Bruyne

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modrić

Neymar

Mohamed Salah

Vinicius Junior

Les nommés dans la catégorie Entraîneur de la FIFA pour le football masculin:

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Walid Regragui

Lionel Scaloni

Les nommés dans la catégorie Gardien de la FIFA: