L’international marocain, Noussair Mazraoui a débuté son programme de récupération, après plusieurs semaines d’arrêt à cause d’une inflammation du péricarde.

Mazraoui a refoulé la pelouse ce vendredi 3 février, où il a eu le droit à une ovation de la part de ses coéquipiers au Bayern Munich.

Noussair #Mazraoui visited Bayern training session today.

No training for him, further medical checks in the next weeks. https://t.co/grNp9nXmyW pic.twitter.com/Zv9Jex1JaC

