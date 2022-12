Les accusations de prosélytisme et d’apologie de «salafisme» entre les joueurs de l’équipe nationale proférées par le site arabophone Achkayen.ma contre l’international marocain, Zakaria Aboukhlal, n’ont pas laissé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) indifférente. L’institution dirigée par Faouzi Lekjaa compte poursuivre le site devant la justice, indique-t-elle dans un communiqué.

La FRMF nie catégoriquement les accusations proférées par le site arabophone Achkayen contre l’international marocain Zakaria Aboukhlal.

Le site arabophone a accusé, dans un article publié vendredi 23 décembre, l’auteur du deuxième but du Maroc contre la Belgique d’instrumentaliser son but et tout les succès de l’équipe nationale pour faire la promotion du rite salafiste en général et en particulier entre les joueurs de la sélection nationale.

«A la suite de la publication par l’un des sites internet d’un article touchant à la personne et au comportement de l’international marocain Zakaria Aboukhlal lors de sa participation avec l’équipe nationale à la Coupe du monde du Qatar 2022, la Fédération royale marocaine de football dément catégoriquement les fausses accusations​ qui l’ont touché​ dans cet article​ », indique la FRMF dans un communiqué rendu public ce dimanche.

La Fédération précise, dans cette veine, que «le joueur a fait preuve d’un comportement exemplaire aux côtés de ses collègues afin d’obtenir des résultats honorables avec la sélection nationale dans cet évènement mondial».

Exprimant «sa ferme condamnation des atteintes portées par ce site à la personne et au comportement du joueur Zakaria Abu Khalil, et à travers lui, à l’image de l’équipe nationale avec toutes ses composantes », la FRMF déclare qu’elle «aura recours à des mesures légales pour protéger les membres de l’équipe nationale de football et réfuter toutes les fausses allégations affectant leur comportement ou leur vie personnelle dans l’exercice de leurs fonctions nationales».

Rappelons qu’une chaîne allemande qui s’appelle Welt a présenté, dans un reportage diffusé au JT, trois joueurs de la sélection marocaine comme adeptes de l’Etat islamique.

Cette chaîne de télévision privée d’information et de documentaires a visé les joueurs Abdelhamid Sabiri, Ilias Chaiir et Zakaria Aboukhlal par cette accusation par le simple fait qu’ils ont posé, sur une photo, avec le drapeau marocain, agitant leurs bras et pointant leur index droit vers le haut. Ce qui constitue «une salutation que le soit disant Etat islamique a adopté. Les combattants posent souvent avec ce geste après les conquêtes», du point de vue de la chaine de télévision allemande.