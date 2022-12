La Croatie, ancien adversaire du Maroc en phase de poules, affronte, ce mardi soir, l’Argentine de Messi en demi-finale de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Comment regarder ce match en direct et sur quelles chaînes TV ? A quelle heure suivre le match entre l’Argentine et la Croatie?

Deux Ballons d’Or en mission, deux sélections portées par un fol espoir, une ambiance exceptionnelle attendue au stade de Lusail: la demi-finale entre l’Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric mardi a tout pour être l’un des sommets du Mondial-2022 (20h00).

Dans le coin gauche, Messi et l’Albiceleste. Deux Coupes du monde au compteur (1978, 1986) mais aucune pour l’attaquant du Paris SG qui, à sa cinquième tentative, espère faire mieux que la finale de 2014 et rejoindre Diego Maradona au panthéon du football argentin et mondial.

En face, Modric, Ballon d’Or 2018, et l’équipe au maillot à damiers. Un milieu de terrain de rêve, le meilleur de la compétition, et la possibilité d’atteindre une deuxième finale de Coupe du monde d’affilée, invraisemblable exploit pour un pays de moins de quatre millions d’habitants.

A 37 ans pour Modric et 35 ans pour Messi, les deux N.10 ont encore émerveillé au Qatar et ont déjà leur place probablement acquise dans l’équipe-type du tournoi. Mais ils cherchent autre chose, bien sûr, lors de cette Coupe du monde qui sera vraisemblablement leur dernière.

Ce match Argentine-Croatie est à suivre en direct à partir de 20H00 (GMT+1), sur beIN SPORTS 1 mais également sur TF1.

