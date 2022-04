Le Raja de Casablanca a envoyé dimanche une lettre de contestation officielle à l’instance africaine de football, après l’arbitrage très polémique de son match samedi contre Al Ahly.

Dans cette lettre adressée à la Confédération africaine de football (CAF), le président du Raja Club Athletic de Casablanca (RCA), Anis Mahfoud, dénonce le « scandale arbitral » du match disputé samedi, au Caire, contre Al Ahly (2-1).

Le RCA « conteste et proteste formellement, vigoureusement et fervemment contre l’arbitrage de monsieur Jean-Jaques Ndala, arbitre principal et monsieur Mehdi Abid Charef, arbitre du VAR », lit-on dans la lettre datée du 17 avril.

« Le monde entier a été témoin d’un scandale arbitral qui a écorché la réputation de l’arbitrage africain et porté un grave préjudice à l’égalité des chances entre les deux équipes et aux intérêts du Raja », poursuit le club casablancais.

Pour le Raja, les deux hommes ont « commis » des erreurs « graves » et « volontaires », qui ont eu un « impact direct » sur le résultat du match.

🟢Official statement by Raja Club Athletic’s board regarding Al Ahly SC Vs. Raja Club Athletic refereeing@CAF_Online @FIFAcom pic.twitter.com/ASH9LYDnJP — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 18, 2022

Dans ce courrier, le Raja dénonce d’abord un « pénalty imaginaire » accordé aux Egyptiens pour une main. « La réalité de l’action est tout autre, dès lors que la balle a heurté le genou du joueur du RCA et a quitté la surface réglementaire, amenant l’arbitre à siffler un corner. Sauf que monsieur Mehdi Abid Charef (…) a poussé l’arbitre principal, par une indigne manipulation trompeuse et honteuse du protocole VAR, à siffler un penalty qui restera une tache noire dans les annales de l’arbitrage africain », estime le Raja.

Les Verts protestent aussi contre « l’agression physique par l’arbitre principal » de Mohamed Zrida, ainsi que le deuxième « but illégal » d’Al Ahly qui aurait dû être « rejeté pour hors-jeu ».

🟢Raja Club Athletic sends strong statement to @CAF_Online and @FIFAcom following poor referring during first leg of #TotalEnergiesCAFCL quarter final match against Al Ahly SC pic.twitter.com/JQVs6ULGPq — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 17, 2022

Enfin, une autre « agression physique non-sanctionnée » à la 51e minute, toujours contre Mohamed Zrida, est citée dans la lettre. Pour le RCA, celle-ci aurait dû être sanctionnée par un carton rouge, au vu de sa « dangerosité ».

Le club demande à la CAF d’ouvrir une enquête « en toute urgence » sur l’arbitrage de ce match, comptant pour la phase aller des quarts de finale de La ligue des champions. Il demande aussi à son président de « veiller personnellement » à ce que l’égalité des chances et le fair-play soient respectés au match retour, programmé le 22 avril prochain à Casablanca.