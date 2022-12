Le dernier quart de finale de la Coupe du monde 2022 oppose ce samedi soir la France et l’Angleterre. Voici où et quand suivre ce choc.

Les Bleus, champions en titre, et les Three Lions s’affrontent ce samedi soir au stade d’Al Khor, au nord de Doha, pour tenter de rejoindre le dernier carré de la Coupe du monde 2022, aux côtés de l’Argentine et de la Croatie.

« C’est une étape supplémentaire mais sans stress, sans retenue », a estimé Didier Deschamps vendredi en conférence de presse.

« S’il y a bien quelqu’un qui puisse stopper Mbappé, c’est Kyle Walker », a indiqué de son côté l’ancien capitaine des Anglais John Terry, cité par l’AFP. « Il est sans doute le joueur le plus rapide en Premier League » et « défensivement, il est très, très fort », a-t-il ajouté.

La sélection qui aura gagné ce match se retrouvera en demi-finale face au vainqueur de Maroc-Portugal (à partir de 16H00).

Le match Angleterre-France est à suivre en direct à partir de 20H00 (GMT+1), sur Arryadia TNT HD, Alkass EXTRA TWO HD, Alkass EXTRA One HD, beIN Sports HD 1 Max et TF1, entre autres chaines.

🏆 #FIFAWorldCup

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 Angleterre – France c’est ce soir à 20H00 sur beIN SPORTS 1 !

🔮 Un pronostic ?#ENGFRA #beINFWC2022 pic.twitter.com/qQtC0SMgUs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 10, 2022